На самом интересном месте… Акценты зрителя на играх первой шестерки УПЛ

Финальный турнир начался настолько интригующе, что расставаться с ним на неопределенный срок будет особенно грустно. Лично для меня все три матча пролетели буквально на одном дыхании. И за все годы, что практикуется такая формула чемпионата, эта шестерка выглядит достойнее всего. Хотя бы с точки зрения элементарной конкуренции.

Заря – Шахтер 1:0

Динамо – Десна 1:1

Александрия – Колос 4:2

Зрелищность. Возможно, игра в Киеве была несколько менее смотрибельной. Но лишь методом исключения: сэм-восэм крепких опасных эпизодов у ворот – это, в принципе, нормально. В Александрии же и Запорожье все прошло весьма живенько. Самым содержательным назову второй тайм с участием "Зари" и "Шахтера".

И пустые трибуны в туре зрелищу помехой не стали. А если представить, что мы увидели бы при полных?

Интрига. Считаю, что пенальти, реализованный Грицуком на 54-й минуте и выведший вперед "Александрию", положил конец надеждам "Колоса". Дальше хозяева поля уверенно вели игру, позволив сопернику единственный шанс, использовав который, он забил лишь гол престижа. Но делиться очками команда Шарана уже намерена не была категорически.

У "Динамо" после пропущенного мяча была лишь одна возможность вырвать победу, и Буяльский упустил ее на 86-й минуте. Точно так же обстояло дело и с "Шахтером", с той разницей, что Майкон промахнулся по воротам четырьмя минутами позже. В целом, интриге зачет.

Логика. Наиболее закономерна победа "Александрии". Правда, на мой взгляд, подкрепленный подсчетами острых моментов, органичнее смотрелся бы счет 2:1.

"Заря" лишь минимально превзошла "Шахтер" по этому показателю, но и здесь такие же цифры глаз бы не резали. "Динамо" тоже было чуть-чуть ближе к победе, нежели "Десна". И все же, как по мне, на второй гол здесь не "наиграл" никто. Туда-сюда, все более-менее логично.

Судейство. Мой консультант криминала не обнаружил. Лично у меня возникло два вопроса (не более чем вопроса) к Бойко - Балакину по киевскому поединку.

Первый: откуда возникла изначальная уверенность в офсайде Старенького? Поскольку повторы не убедили в том, что в момент паса он был ближе Вербича к воротам. Не оспариваю вердикта судей, просто хотелось бы и самому это увидеть. Никакой линии нам не прочертили, а чисто визуально – не факт.

Второй: почему к основному времени матча были добавлены только три минуты, если рефери примерно столько же слушал видеоассистента и еще минуту после этого смотрел "кино"? А больше компенсировать во втором тайме так-таки и нечего было? При ничейном счете…

Везение. Удача благоволила "Десне". Сначала перекладина ворот уберегла ее от гола в раздевалку после удара Шепелева. "Динамо" таки-добилось своего в середине второго тайма, но уже через одиннадцать минут Караваев "ассистировал" сопернику, и Филиппов воспользовался этой манной с неба, сравняв счет. Везло Чернигову капитально.

Личности. Без вариантов, лучший в туре верхней шестерки – Грицук. Он принял участие в трех забитых мячах "Александрии", кроме последнего – контрольного выстрела. А так же регулярно был заметен на поле, пожалуй, только Кабаев из "Зари". Из вратарей чаще других выручал свой "Шахтер" Трубин. Наряду с этими людьми не запомнился более никто.

Симпатии. В первую очередь, "Заря". Во вторую – "Александрия". И в этом случае я бы подчеркнул, что она играла на негативном фоне, прежде всего, эмоциональной усталости после кубковой неудачи с "Динамо". Что же касаемо сил, оставленных "Шахтером" в Вольфсбурге, то кому больше дано, с того больше и спрашивается. Проблемы индейцев, короче.

Меньше всего голевых моментов в туре создала "Десна". Но, ей-богу, язык не повернется критиковать. И, разумеется, как нормальный среднестатистический нейтральный зритель, я болел за нее. То есть, за интригу. "Колос" по-прежнему вижу командой для количества в компании лучших. В "Динамо" не стрелять – играет, как умеет. Только не все в состоянии это осознать.

Отчего-то вспомнился суперагент Ноль-Ноль-Икс из древнего мультика: " Я там и тут, куда пошлют. А посылают часто…"

Таблица. Расстояние от первого места до второго сократилось аж на одно очко. Для "Шахтера" это, как баран чихнул.

"Заря" догнала "Динамо" по очкам и обошла по дополнительным показателям. "Десна" отстает от них на одну победу, "Александрия" - на две. Впрочем, для последней важным может оказаться и четвертое место – дабы плей-офф не играть (Боже, о чем я говорю?).

"Колос" кайфует на дне лондонской вершины. Абсолютно точно выразился его коуч: главное – что он уже не вылетит.

Анонсы. Молчи, грусть, молчи…

В отчаянной надежде на то, что этот чемпионат когда-нибудь будет доигран.

А с ним и сезон. В котором мы увидели, впервые за шесть тощих лет, "серебряную" интригу с участием аж четырех команд – а было ли такое и в более благополучные времена?

В котором "Шахтер" Каштру впервые за много лет мог представить Украину в числе восьми лучших в Лиге Европы. И, наконец, в котором наша сборная собиралась, как никогда, достойно выступить на Евро.

Примерно так же грубо нас оборвали и шесть лет назад, когда и в чемпионате и в Европе все складывалось куда как увлекательно…

Ну что тут скажешь? Будьте здоровы!