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Леоненко назвал три причины, почему Шахтер проиграл Заре

Премьер-лига
(2 голосов)

Еврокубки - одна из них

Леоненко назвал три причины, почему Шахтер проиграл Заре
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Зари" (0:1) в матче 23-го тура УПЛ.

"Заря" просто уверенно обыграла "Шахтер". Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно. У "Шахтера" накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс, еще команда, хорошо сыгравшая. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате", - сказал Леоненко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Леоненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
16.03.2020 в 16:20
5 раз перечитал и так и не понял факторов ))
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0
-4
ascent (Луксор)
16.03.2020 в 16:35
6-й раз и только для тебя : 1. Усталость от игры в ЛЕ 2. Нет мотивации из-за 13-очков отрыва от Динамо 3. Уверенная (хорошая) игра Зари
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+7
0
Dardolis (Первомайск)
16.03.2020 в 16:58
Витя, ты?)
0
-4

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