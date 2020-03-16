Леоненко назвал три причины, почему Шахтер проиграл Заре

Экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Зари" (0:1) в матче 23-го тура УПЛ.

"Заря" просто уверенно обыграла "Шахтер". Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно. У "Шахтера" накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс, еще команда, хорошо сыгравшая. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате", - сказал Леоненко.