Два клуба Серии А интересуются Мудриком

19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов двух клубов итальянской Серии А.

Как сообщает Corriere dello Sport, игрок находится на карандаше "Ромы" и "Аталанты".

Впрочем, Михаил не является приоритетом для каждой из команд, но в случае соответствия запроса и цены итальянские клубы будут готовы обсудить возможный трансфер игрока этим летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку "Шахтера", не проведя за первую команду "горняков" ни одного официального матча.