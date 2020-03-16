Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба Серии А интересуются Мудриком
Рома и Аталанта взяли парня на карандаш
19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов двух клубов итальянской Серии А.
Как сообщает Corriere dello Sport, игрок находится на карандаше "Ромы" и "Аталанты".
Впрочем, Михаил не является приоритетом для каждой из команд, но в случае соответствия запроса и цены итальянские клубы будут готовы обсудить возможный трансфер игрока этим летом.
Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку "Шахтера", не проведя за первую команду "горняков" ни одного официального матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kyka1989 (Nova Kahovka)
16.03.2020 в 19:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...