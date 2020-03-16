  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два клуба Серии А интересуются Мудриком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба Серии А интересуются Мудриком

Премьер-лига
(1 голосов)

Рома и Аталанта взяли парня на карандаш

Два клуба Серии А интересуются Мудриком
Новина українською

19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов двух клубов итальянской Серии А.

Как сообщает Corriere dello Sport, игрок находится на карандаше "Ромы" и "Аталанты".

Впрочем, Михаил не является приоритетом для каждой из команд, но в случае соответствия запроса и цены итальянские клубы будут готовы обсудить возможный трансфер игрока этим летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку "Шахтера", не проведя за первую команду "горняков" ни одного официального матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kyka1989 (Nova Kahovka)
16.03.2020 в 19:02
Что он показал ? Кроме пижонства?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...