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Леоненко о возможной остановке УПЛ: Смысл бегать, если все сидят?

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперт не против

Леоненко о возможной остановке УПЛ: Смысл бегать, если все сидят?
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возможную приостановку чемпионата Украины.

"Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем.

А матчи при пустых трибунах... У нас что так не ходят на футбол, что эдак. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах", - заявил Леоненко.

Напомним, что Украина остается одной из немногих европейских стран, в которых чемпионат пока что не приостановлен.

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В статье: Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТК Футбол

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