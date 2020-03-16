Премьер-лига
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Леоненко о возможной остановке УПЛ: Смысл бегать, если все сидят?
Эксперт не против
Экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возможную приостановку чемпионата Украины.
"Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем.
А матчи при пустых трибунах... У нас что так не ходят на футбол, что эдак. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах", - заявил Леоненко.
Напомним, что Украина остается одной из немногих европейских стран, в которых чемпионат пока что не приостановлен.
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Источник:ТК Футбол
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