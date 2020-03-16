Леоненко о возможной остановке УПЛ: Смысл бегать, если все сидят?

Экс-игрок "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возможную приостановку чемпионата Украины.

"Смысл бегать, если все сидят? Потом больше времени будет на сборы. Как раз УАФ надо сейчас думать над календарем.

А матчи при пустых трибунах... У нас что так не ходят на футбол, что эдак. Мы уже привыкли играть при пустых трибунах", - заявил Леоненко.

Напомним, что Украина остается одной из немногих европейских стран, в которых чемпионат пока что не приостановлен.