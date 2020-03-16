А де Радченко?! Украинские таланты, не оправдавшие надежд. ВИДЕО

В украинском футболе регулярно появляются новые Блохины, Заваровы, Шевченко и Шовковские. Однако далеко не каждому из них удается хотя бы приблизиться к уровню легендарных соотечественников. Чаще они становятся стабильными игроками крепких середняков, однако немало случаев, когда таланты теряются, не выдерживая славы и ответственности. Канал UA-Футбол собрал наиболее яркие примеры, когда прогнозы относительно большого будущего юных футболистов не оправдались.

А кто для вас является наиболее нереализованным талантом украинского футбола за последние годы? Пишите в комментариях, обсудим.