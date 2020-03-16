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А де Радченко?! Украинские таланты, не оправдавшие надежд. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

О тех, в кого верили больше всего

А де Радченко?! Украинские таланты, не оправдавшие надежд. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В украинском футболе регулярно появляются новые Блохины, Заваровы, Шевченко и Шовковские. Однако далеко не каждому из них удается хотя бы приблизиться к уровню легендарных соотечественников. Чаще они становятся стабильными игроками крепких середняков, однако немало случаев, когда таланты теряются, не выдерживая славы и ответственности. Канал UA-Футбол собрал наиболее яркие примеры, когда прогнозы относительно большого будущего юных футболистов не оправдались.

А кто для вас является наиболее нереализованным талантом украинского футбола за последние годы? Пишите в комментариях, обсудим.

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В статье: Максим Коваль Владимир Лысенко Виталий Виценец канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
16.03.2020 в 18:46
Ну много высосаных. Коваль и Лепа реально гремели на слуху. но они так угробили карьеру. Радченко скорее распиарили в металлисте как лучшего из худших, там академии толковой не было. Почему Баланюка впихнули? Да в Днепре он был талантливым, но среди этой молодежи больше на слуху были Близниченко, Лучкевич, Довбик, Сваток. Лучше вы привели более интересных персонажей, из которых реально лепили звезд. Тот же Ордец из Шахтера, которого Палкин называл игроком мирового уровня, Петряка, который феерил мощно в Заре, Коваленко - который хоть и играет периодически в Шахте, но он далеко не голден бой оказался. Гречишкин - который прям с пеленок играл за основу Шахтера, Богданов - суперталант с мощным ударом, который потерялся после Динамо.
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Tasha (Киев)
16.03.2020 в 18:39
Как по мне то за годы независимости, у нас было всего два мега талантливых футболиста, один это Шевченко который смог себя реализовать, второй это Рыкун, который в силу определенных причин угробил свой талант. Все. Остальные, это так, обычные футболисты, уровень которых УПЛ или где то рядом, и никогда им ничего больше не светило.
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