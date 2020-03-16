Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филиппов про свой гол Динамо: Я прочитал ситуацию, где-то хитрее сыграл
Форвард оказался в нужном месте и в нужное время
Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем голе в ворота "Динамо" (1:1), который он забил после ошибки игрока киевлян Александра Караваева.
"В той ситуации просто был такой момент, что Караваев был развернут к своим воротам, и единственным вариантом для него было только отдать мяч вратарю. Я где-то хитрее сыграл, прочитал ситуацию. Хорошо, что забил и принес "Десне" ничью", – сказал Филиппов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kristo (Львов)
16.03.2020 в 19:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...