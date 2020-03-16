Филиппов про свой гол Динамо: Я прочитал ситуацию, где-то хитрее сыграл

Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем голе в ворота "Динамо" (1:1), который он забил после ошибки игрока киевлян Александра Караваева.

"В той ситуации просто был такой момент, что Караваев был развернут к своим воротам, и единственным вариантом для него было только отдать мяч вратарю. Я где-то хитрее сыграл, прочитал ситуацию. Хорошо, что забил и принес "Десне" ничью", – сказал Филиппов.