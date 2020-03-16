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Филиппов про свой гол Динамо: Я прочитал ситуацию, где-то хитрее сыграл

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард оказался в нужном месте и в нужное время

Филиппов про свой гол Динамо: Я прочитал ситуацию, где-то хитрее сыграл
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о своем голе в ворота "Динамо" (1:1), который он забил после ошибки игрока киевлян Александра Караваева.

"В той ситуации просто был такой момент, что Караваев был развернут к своим воротам, и единственным вариантом для него было только отдать мяч вратарю. Я где-то хитрее сыграл, прочитал ситуацию. Хорошо, что забил и принес "Десне" ничью", – сказал Филиппов.

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В статье: Александр Караваев Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филлипов
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
16.03.2020 в 19:35
А выбить в аут не вариант был?
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