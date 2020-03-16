Хавбек Олимпика Тейшейра: За победу над Шахтером можно получить 5 000 евро бонусов

Французский полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра в интервью France Football познакомил французскую публику с чемпионатом Украины.

- Ты играешь за донецкий клуб, который квартирует под Киевом…

- Когда я сказал семье, что еду в "Олимпик", сестра посмотрела в интернете, и сказала, что из-за конфликта с русскими 70% населения покинули Донецк.

Но если бы мне не сказали о конфликте, я бы о нем и не знал. Клуб базируется в Киеве, и здесь есть все для тренировок. Конечно, это не исключительные условия, но здесь есть вся для профессиональной работы.

- Сколько зарабатывают игроки в таком клубе, как ваш?

- У нас самая низкая зарплата в чемпионате: от 2 000 до 5 000 евро. Но у нас хорошие бонусы. Вознаграждение за победу может доходить до 1 000 или 2 000 евро. В случае победы над "Шахтером" можно получить 5 000 евро.

В других командах лучше платят, но в течение двух лет у меня никогда не было никаких задержек

- Во Франции много знают о "Шахтере" с их бразильцами, но не так много о чемпионате в целом…

- Чемпионат Украины очень отличается от французского. В УПЛ очень большая интенсивность. Здесь меньше тактики, но больше подготовки и физики.

Впрочем, неправильно считать, что это слабое первенство, лишь потому, что о нем во Франции не знают. В конце концов, "Александрия" на равных сыграла два матча с "Сент-Этьеном" (1:1 и 2:2) в Лиге Европы. Да, "Шахтер" и "Динамо" более сильные команды, но есть еще 3-4 клуба хорошего уровня которые показывают хороший футбол.