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Каштру: Не лучшая атмосфера для продолжения чемпионата
Мнение наставника горняков по ситуации с коронавирусом
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает правильным ограничения в матчах УПЛ в связи с пандемией коронавируса.
"Пустой стадион – это всегда стадион без души. Нам не нравится работать без болельщиков. Нам нравится, когда стадион заполняется. Даже если это болельщики соперника. Но мы должны пережить такие сложные моменты. В Украине не такая сложная ситуация, а Европа очень страдает.
Опасность неотвратима. Во время футбольного матча огромное количество контактов. Атмосфера не лучшая для продолжения чемпионата. Это мое мнение. Конечно, не я решаю. Ни в коем случае не хочу вмешиваться в принятие решений администрацией украинской лиги", – сказал Каштру.