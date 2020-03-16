Каштру: Не лучшая атмосфера для продолжения чемпионата

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает правильным ограничения в матчах УПЛ в связи с пандемией коронавируса.

"Пустой стадион – это всегда стадион без души. Нам не нравится работать без болельщиков. Нам нравится, когда стадион заполняется. Даже если это болельщики соперника. Но мы должны пережить такие сложные моменты. В Украине не такая сложная ситуация, а Европа очень страдает.

Опасность неотвратима. Во время футбольного матча огромное количество контактов. Атмосфера не лучшая для продолжения чемпионата. Это мое мнение. Конечно, не я решаю. Ни в коем случае не хочу вмешиваться в принятие решений администрацией украинской лиги", – сказал Каштру.