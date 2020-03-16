  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайличенко: Нужно было делать паузу. Такой футбол никому не нужен, никому не интересен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко: Нужно было делать паузу. Такой футбол никому не нужен, никому не интересен

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер считает, что чемпионат нужно было остановить после первого этапа

Михайличенко: Нужно было делать паузу. Такой футбол никому не нужен, никому не интересен
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что из-за пандемии коронавируса УПЛ должна была сделать паузу.

"Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен.

Нужно было делать паузу… Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Потому что мы начали уже вторую часть сезона, второй отрезок, и его надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат", - сказал Михайличенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
digitex (Николаев)
16.03.2020 в 21:26
Та разберись ты наконец-то с игрой своей команды, ты тренер или сотрудник общественных связей. Давайте не будем играть чтобы меня не критиковали.
Ответить
+2
0
oleg dynamo (львівська)
16.03.2020 в 20:46
та як ви граєте і без коронавірусу нема чого на стадіон іти,і основна заслуга цього твоя
Ответить
+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.03.2020 в 20:22
Лёсик, не ной...
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.03.2020 в 20:06
Почему не интересно? все смотрят на такую интригу за второе место. У нас никто из профессиональных футболистов, персонала не заразился коронавирусом. пускай играют.
Ответить
+1
-2
support (Kyiv)
16.03.2020 в 19:58
Зассал рыжий остаться без лчНадо было Десну хлопать и не переживать
Ответить
+2
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...