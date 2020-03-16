Михайличенко: Нужно было делать паузу. Такой футбол никому не нужен, никому не интересен

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что из-за пандемии коронавируса УПЛ должна была сделать паузу.

"Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен.

Нужно было делать паузу… Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Потому что мы начали уже вторую часть сезона, второй отрезок, и его надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат", - сказал Михайличенко.