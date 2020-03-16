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Скрипник: Футбол – не самое главное в жизни. Нужно сделать паузу
Тренер Зари - за приостановку чемпионата
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказался за остановку чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса.
"Я всегда говорил, что футбол – не самое главное в жизни. Есть серьезнее вещи, которые происходят в Европе. Подождем вторник, какое там решение примут. Но понятно, что мы остаемся в форме, потому что, надеюсь, чемпионат будет продолжаться.
Я думаю надо сделать паузу, а потом наиграемся в футбол вместе с нашими болельщиками до краев", - сказал Скрипник.
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Источник:Football Hub
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