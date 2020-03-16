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Рябоконь: Ничья с Динамо - нормальный результат
А вот с системой VAR Десне пока что не везет
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче 23-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).
"Мы уважаем киевское "Динамо". Ничья в Киеве с такой командой, думаю, это — положительный результат. Всегда хочется побеждать. Но, если говорить объективно, ничья — нормальный результат.
С системой VAR нам пока что не везет. Хорошо, что Филиппов нашел возможность, показал свой класс, проявил мастерство и сравнял счет", - сказал Рябоконь.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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