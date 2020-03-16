Рябоконь: Ничья с Динамо - нормальный результат

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче 23-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Мы уважаем киевское "Динамо". Ничья в Киеве с такой командой, думаю, это — положительный результат. Всегда хочется побеждать. Но, если говорить объективно, ничья — нормальный результат.

С системой VAR нам пока что не везет. Хорошо, что Филиппов нашел возможность, показал свой класс, проявил мастерство и сравнял счет", - сказал Рябоконь.