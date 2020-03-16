Клец: Карпаты - великий клуб. Будем бороться до конца

Для капитана "Карпат" Дмитрия Клеца дерби со "Львовом" (1:1) стало 100-м матчем в футболке "зелено-белых" в УПЛ. О матче и круглой дате и рассказал юбиляр.

- Дмитрий, какие впечатления остались после львовского дерби?

- Встреча была интересной: команды создавали моменты и могли забивать вообще больше, чем два гола. Об этом уже все говорили, но я не могу не повторить - присутствие болельщиков на трибунах существенно добавила бы драйва, всем было бы интереснее. В любом случае, дерби удалось. "Карпаты" могли побеждать и одновременно уступать. Мы заработали лишь одно очко, поэтому должны в следующих поединках побеждать и догонять те команды, которые расположены неподалеку от нас, чтобы сохранить прописку в УПЛ.

- Дерби запомнилось несколькими ошибками: Андро Гиоргадзе потерял мяч рядом с воротами, что привело к пропущенному голу. Егор Назарина не раз демонстрировал свои железные нервы, однако в поединке с ПФК "Львов" не реализовал пенальти.

- Мы коллектив и должны поддерживать друг друга. Андро, Егор, как и каждый из футболистов "Карпат" хотел сыграть как можно лучше в каждом эпизоде. Это футбол, такое случается. Никто не упрекал ребят. Мы должны сплотиться и бороться дальше.

- Впереди у "зелено-белых" еще девять туров. Времени на спасение достаточно?

- Команда будет бороться до конца. Очень жаль, что мы сейчас думаем не о серьезных задачи, а о сохранении места в Премьер-лиге. "Карпаты" - это великий клуб, я всем сердцем переживаю за эту команду. Убежден, что каждый из нас сделает все возможное и поможет команде сохранить прописку.

- В прошлом туре ты провел свой 100-й поединок в элитном дивизионе за "Карпаты". Знал заранее о том, что эта игра будет особенной?

- Да, хотя не могу сказать, что очень внимательно слежу за личной статистикой. Приятно, что клуб вручил мне символическую футболку, а партнеры поздравили с юбилеем. В 23 года я сыграл 100 матчей в родной команде - это большое футбольное счастье. "Карпаты" воспитали меня и дали мне все, что я имею. Спасибо всем, кто помогал мне на этом пути, а также благодарен болельщикам за постоянную поддержку.

- Это была длинная дистанция, которая подарила тебе немало особенных моментов. Какой из них является самым памятным?

- Выделю недавний матч с "Волынью", когда в битве на вылет "Карпаты" победили. Игра в Луцке была очень эмоциональной, обе команды показали качественный футбол, а мне еще и удалось отличиться забитым голом. Сейчас у нас похожая задача - мы должны остаться в УПЛ.

- В элитном дивизионе ты дебютировал в 18-летнем возрасте. Что чувствовал тогда?

- Это было выездное противостояние с донецким "Металлургом", которое началось очень неожиданно, ведь мы пропустили уже на второй минуте. Наш тренер Йовичевич готовил к дебюту меня и Марьяна Шведа еще на сборах. Но все равно я сильно переживал и сначала не особо понимал, куда попал. Со временем мы успокоились, а Игорь Пластун сравнял счет. После матча чувствовал себя счастливым, ведь получил много сообщений с поздравлениями. Этот момент всегда приятно вспоминать - такие моменты откладываются в памяти навсегда.