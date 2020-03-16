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Филиппов – третий форвард для сборной? Обзор матчей Заря – Шахтер, Динамо – Десна. Подкаст №18

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня не АПЛ, ЛЧ или Ла Лига, а УПЛ!

Филиппов – третий форвард для сборной? Обзор матчей Заря – Шахтер, Динамо – Десна. Подкаст №18
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор двух поединков из высшей шестерки УПЛ. "Заря" – "Шахтер", "Динамо" – "Десна". Коронавирус отменяет поединки и целые турниры в Европе, но Украинская Премьер-лига пока не сдается. Влияние Богдана Леднева на сегодняшнюю "Зарю", Анатолий Трубин как реальный конкурент Пятова и даже Лунина и пушка Богдана Михайличенко. Проблемы киевского "Динамо", первый гол Русина после возвращения в Киев, момент с офсайдом и великолепное выступление Филиппова. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига Богдан Михайличенко Александр Филиппов Богдан Леднев Назарий Русин Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин
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