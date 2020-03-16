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Климовский: Ребята привыкли к Висенте, это непростая ситуация

Премьер-лига
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Первый матч под руководством Климовского дался Олимпику тяжело

Климовский: Ребята привыкли к Висенте, это непростая ситуация
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал ничью своей команды в матче 23-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:1).

"Игрой я недоволен. Мы неплохо начали. У нас получалось вступать в прессинг на старте поединка. Мы смогли забить быстрый гол. Но к середине тайма мы почему-то отошли от нашего плана, пропустили гол и опустили голову.

В перерыве мы поговорили и должны были идти встречать соперника выше, но ничего не получалось. Одно очко – это, безусловно, плюс, очки нам сейчас нужны. Но по игре – очень тяжело…

Сложно, когда за два дня до игры происходит смена тренера. Ребята привыкли к Висенте, он не один месяц работал с ними и готовил команду. Это непростая ситуация. Да, мы общались с каждым, но, сами понимаете, когда происходят такие вещи, они не могут не влиять на футболистов. Игра сегодня не получилась.

Пауза, которая, вероятно, сейчас возникнет, пойдет на пользу команде. Будет время все обдумать", - сказал Климовский.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Олимпик

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