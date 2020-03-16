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Александрия отпустила чемпиона мира в Спартак из Юрмалы

Премьер-лига
(2 голосов)

Кирилл Дришлюк перебрался в Латвию

Александрия отпустила чемпиона мира в Спартак из Юрмалы
Новина українською

Украинский полузащитник "Александрии" Кирилл Дришлюк перешел в "Спартак" из Юрмалы.

Футболист уже опубликовал в соцсетях фото в футболке своей новой команды.

Впрочем, сайт латвийского клуба пока что хранит молчание, поэтому об условиях перехода ничего не известно. Ранее украинские СМИ писали, что это будет аренда.

Напомним, что Дришлюк летом прошлого года выиграл со сборной Украины ЧМ U-20, однако пробиться в основу своего клуба пока что не может. В нынешнем сезоне он сыграл за "Александрию" лишь два матча в Кубке Украины.

????⚪️ @fkspartaks

Публикация от Kirill Dryshliuk (@kirill.dryshliuk)

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В статье: ФК Александрия Спартак (Юрмала) Кирилл Дришлюк
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