Соль о коронавирусе: Думаю, тут замешаны чьи-то интересы. Есть то, чего мы не знаем

Нападающий "Динамо" Фран Соль в интервью испанскому изданию Marca рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине.

– Каково это играть, когда практически весь мировой футбол остановлен?

– Ситуация не лучшая. Приходится играть, когда весь мир футбола остановился. Я не разделяю это решение. Но, думаю, чемпионат теперь будет приостановлен.

– Как обстоят дела с коронавирусом в Киеве?

– В Киеве нет подтвержденных случаев коронавируса, по всей Украине их три. Люди продолжают вести нормальную жизнь, но карантин уже введен на ближайшие недели. Его ввели, последовав другим странам, а не из-за паники, как в Мадриде.

– Вы не боитесь продолжать играть?

– У меня нет страха. Думаю, тут замешаны чьи-то интересы, есть то, чего мы не знаем. Если данные о количестве заразившихся реальны, то нет повода для страха. Другое дело, что я не верю в их правдивость, поскольку слишком много мер предпринято.

Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни две или шесть тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры. Это то, чего я не знаю, если это все необоснованно, то только вселяет страх. Не думаю, что это настолько смертельный вирус. Это странно.

– Что в раздевалке говорят об этой ситуации?

– Эта тема почти не обсуждается. Меня спрашивают, как ситуация в Испании.

– Вы ведете нормальную жизнь?

– До сегодняшнего дня все было нормально, но теперь все закрывается из-за карантина. Но признаков тревоги нет.

– Вы, должно быть, беспокоитесь о своей семье, которая живет в Мадриде?

– Мои родители приехали ко мне пару недель назад в Киев. Украина закрыла границы, теперь они не могут уехать. Я общаюсь с родственниками, они напуганы.