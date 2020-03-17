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Игрок атаки Зари: Прекращение чемпионата? На этом месте в турнирной таблице уже хорошо

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас занимают 2 место

Игрок атаки Зари: Прекращение чемпионата? На этом месте в турнирной таблице уже хорошо
Новина українською

Атакующий полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев после победы над Шахтером (1:0) отреагировал на возможное прекращение чемпионата.

На том месте в турнирной таблице, где находится "Заря" - будем дальше играть или нет - уже хорошо.

Конечно хочется играть, тем более уже не так холодно и поля в хорошем состоянии.

Хотелось бы продолжить чемпионат, потому что не представляю, что делать без футбола 2-3 месяца.

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А если все-таки закроют? Я себе такого не представляю... Все равно из дома нужно выходить.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ Владислав Кабаев
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
17.03.2020 в 08:17
Согласно таблице от УА-футбол(Которая по неизвестной причине не обновляется)там на втором месте обосновалось Динамо
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