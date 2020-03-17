Игрок атаки Зари: Прекращение чемпионата? На этом месте в турнирной таблице уже хорошо

Атакующий полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев после победы над Шахтером (1:0) отреагировал на возможное прекращение чемпионата.

На том месте в турнирной таблице, где находится "Заря" - будем дальше играть или нет - уже хорошо.

Конечно хочется играть, тем более уже не так холодно и поля в хорошем состоянии.

Хотелось бы продолжить чемпионат, потому что не представляю, что делать без футбола 2-3 месяца.