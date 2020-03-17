Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок атаки Зари: Прекращение чемпионата? На этом месте в турнирной таблице уже хорошо
Сейчас занимают 2 место
Атакующий полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев после победы над Шахтером (1:0) отреагировал на возможное прекращение чемпионата.
На том месте в турнирной таблице, где находится "Заря" - будем дальше играть или нет - уже хорошо.
Конечно хочется играть, тем более уже не так холодно и поля в хорошем состоянии.
Хотелось бы продолжить чемпионат, потому что не представляю, что делать без футбола 2-3 месяца.
Читайте такжеЗаря - Шахтер 1:0. Видеообзор матча
А если все-таки закроют? Я себе такого не представляю... Все равно из дома нужно выходить.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбольний формат
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
17.03.2020 в 08:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...