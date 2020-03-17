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Ковалец сравнил игру Динамо и Зари
На примере гола от Десны - серии ошибок, которые начались с Миколенко
Футбольный тренер Сергей Ковалец высказался об игре "Динамо" в свете пропущенного гола от черниговской "Десны" (1:1) в 23 туре УПЛ.
"Динамо", по мнению тренера и телеэксперты, было фаворитом в матче, команда играла по схеме 1-4-4-1-1, и имела строить позиционные атаки.
Потому что в Чернигова очень большая плотность, опытная команда. Чтобы забить гол, нужны были нестандартные ходы. И такой момент был по крайней мере 1 - когда киевляне забили.
Удивило Ковальца то, что киевляне очень рано начали затягивать время.
80-я минута. Штрафной при счете 1: 0 за 40 метров до ворот "Десны". Миколенко с мячом. Надо было навешивать в штрафную, высокие игроки набегают, является второй гол!
Отдавать обратно? Я понимаю, когда 90 или 91 минута. Но когда еще 15 минут играть с дополнительным временем, то надо было играть на атаку! Плюс слева был Вербич.
Если посмотреть дальше, то Миколенко отдает Шепелеву, тот - между двумя игроками, Поповым и Караваевым. Последний отдает, а нападающий Десны Саша Филиппов читает пас, отбирает мяч и забивает гол. А в то время, когда забивают гол, Миколенко о чем-то говорит с тренерами.
И здесь разница между "Зарей", которая играет только вперед, и "Динамо", где много передач поперек и назад.