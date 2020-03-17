Ковалец сравнил игру Динамо и Зари

Футбольный тренер Сергей Ковалец высказался об игре "Динамо" в свете пропущенного гола от черниговской "Десны" (1:1) в 23 туре УПЛ.

"Динамо", по мнению тренера и телеэксперты, было фаворитом в матче, команда играла по схеме 1-4-4-1-1, и имела строить позиционные атаки.

Потому что в Чернигова очень большая плотность, опытная команда. Чтобы забить гол, нужны были нестандартные ходы. И такой момент был по крайней мере 1 - когда киевляне забили.

Удивило Ковальца то, что киевляне очень рано начали затягивать время.

80-я минута. Штрафной при счете 1: 0 за 40 метров до ворот "Десны". Миколенко с мячом. Надо было навешивать в штрафную, высокие игроки набегают, является второй гол! Отдавать обратно? Я понимаю, когда 90 или 91 минута. Но когда еще 15 минут играть с дополнительным временем, то надо было играть на атаку! Плюс слева был Вербич.