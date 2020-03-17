Загадка Александрии, заряд для Зари, условие для Динамо. Эксперты об 23-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов и экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек подвели итоги первого тура второй части чемпионата Украины, в котором гранды синхронно потеряли очки.

"Львов" - "Карпаты" 1:1

Александр Севидов: Игра разделилась на два этапа. В начале поединка команды создали по одному моменту, приближенному к голевому. Затем игра протекала по сценарию "Карпат", так как "Львов" избрал тактику как в поединке недельной давности: главное не проиграть и не подпустить к себе ближайших конкурентов.

Подопечным Санжара немного повезло с забитым мячом - случился автогол Браткова, что способствовало кардинальному изменению игры. Гости отошли на свою половину поля, пропала агрессия, стали удерживать победный счет. А "Львов", почувствовав слабинку, прибавил и начал играть раскрепощено, уйдя на перерыв, владея небольшим преимуществом. После перерыва команда Меликяна забила гол благодаря ошибке обороны "Карпат".

Вялотекущая игра продолжалась почти до самого окончания матча: гости, понимая, что им нужно выигрывать, стремились играть в атакующий футбол, а хозяева отвечали контратаками. Команды заработали по пенальти, которые затем любезно не забили, дав шанс вратарям быть признанными лучшими игроками матча.

В целом, результат закономерен, но, на мой взгляд, "Львов" был ближе к победе, чем "Карпаты". После того как "львы" забили мяч, сразу же "потерялись" и не смогли вернуть ход игры в свою пользу. А "горожанам" стратегически эту игру нужно было не проиграть, чего они и добились. Для "Карпат" шансы остаться в элите с каждым туром все больше тают. Зелено-белые обязаны были брать 3-4 очка в двух дерби подряд, тогда появлялась бы надежда на спасение. А так… Не видно за счет чего команда Санжара может совершить финишный спрут. "Карпаты" мало создают моментов, игроки зажаты, ошибаются в обороне, не хватает идей впереди. Да, математически надежды на спасение есть, но как будет на поле, трудно спрогнозировать.

"Александрия" - "Колос" 4:2

Александр Севидов: Жаль, что этот матч прошел без зрителей, наверняка им бы понравился. В первом тайме чуть повеселее был "Колос", который выполнив задачу попадания в ТОП-6, играл раскрепощено, ибо результат не давил на футболистов. Забили гол, и если бы ушли на перерыв, ведя 1:0, то александрийцам наверняка было бы тяжело во втором тайме.

Хозяева долго раскачивались, но свой гол "в раздевалку" забили, что во многом предопределило ход событий во второй половине - она прошла с превосходством "Александрии", которая прибавила и заставила играть оборону гостей с ошибками. Правда, при счете 3:1, как часто бывает со многими командами, расслабляются, думая, что комфортный результат приведет их к победному концу. Так произошло и с александрийцами. "Колос" перехватил инициативу, забил гол, после этого создал несколько опасных моментов и мог завершить поединок в ничью.

Нужно отметить калейдоскоп ошибок в обороне, как у одной команды, так и у другой. Особенно это просматривалось у ковалевцев, где нет достаточно квалифицированных футболистов. Только произошла ротация состава, как в этом матче, мы увидели провалы в опорной зоне и в центре обороны. Потенциал футболистов у Костышина очень ограничен. Если основные игроки выпадают, то заменить их практически не кем.

Что касается "Александрии", то она играет не в полную силу, и на то есть какие-то причины, которые трудно разгадать. Хорошо влился в игру вышедший во втором тайме на замену Ковалец, которого так не хватало в предыдущих матчах. Сразу появилась стройность действий команды, пошла осмысленная игра. Он и Грицук сыграли ключевую роль в победе александрийцев.

Получился добротный и хороший футбол, но с огромным количеством ошибок в обороне. За счет лучшей игры во втором тайме хозяева получили три очка и заслуженную победу.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:0

Сергей Шебек: О таких матчах говорят – серая и непривлекательная игра. Минимум моментов, средний темп, и невысокое мастерство футболистов. За весь первый тайм хозяева создали лишь один голевой момент, и то со штрафного в исполнении Булецы, удар которого парировал Гальчук, после чего мяч прокатился по линии ворот. У гостей был шанс забить, когда Фомин поборолся, сбросил мяч под удар Кирюханцеву, но тот с двенадцати метров пробил выше. Также запомнился опасный удар азовца Корниенко, но мяч юркнул в нескольких сантиметрах от стойки.

Ничего не поменялось и во втором тайме. Такой же "кислый" футбол, даже без полумоментов. И вдруг на 63-й минуте счастье свалилось с неба на "Днепр-1", когда мяч опустился на неуклюжую руку Фомина. Приговор арбитра после просмотра VAR – пенальти и счет 1:0. В то время как "Мариуполь" ничем не смог ответить, практически ничего не создал, днепровцы после серии ошибок Давы забили второй мяч. Сначала камерунский легионер проиграл верховую борьбу Супряге, а затем ему же короткий забег, позволив нападающему войти в штрафную и спокойной забить.

"Заря" - "Шахтер" 1:0

Александр Севидов: Команды показали хороший футбол, но не целостно, а отрезками. Первый тайм был равным. Что интересно, "Шахтер" избрал тактику быстрых конратак, глубоко играя в обороне. И как всегда многие атаки разгонял Тайсон, котрого было трудно остановить. Гости сотворили один момент с углового, где после ошибки Махарадзе имели шанс забить. Но Мораес пролетел мимо мяча. Кроме этого "Шахтер" за первую 45-минутку ничего не создал. "Заря" больше контролировала мяч, что очень редкое явление в игре против "Шахтера".

Второй тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари", которая явно хотела победить, и она этого добилась. Луганчане показали быстрый и агрессивный футбол. В пропущенном мяче можно винить игроков "Шахтера", которые самоизолировались от борьбы, нарушив игровую дисциплину. Когда Михайличенко играл на подборе, то кроме него перед штрафной находились его два партнера, но никого из игроков "горняков". А ведь это прописные истины футбола, что кто-то должен держать зону в полукруге штрафной, чтобы в случае чего первым быть на мяче или помешать бьющему игроку нанести удар.

"Заря" лучше провела концовку матча, за что была награждена забитым мячом. "Шахтер" после матча Лиги Европы был не в лучших кондициях, и вдобавок игроки чувствуют некую успокоенность в чемпионате Украины, понимая, что "золотые" медали у них в кармане. Заслуженная победа луганчан, которая придаст им мотивации в борьбе за второе место.

"Динамо" - "Десна" 1:1

Александр Севидов: Динамовцы винить могут только себя, что отдали выигрышную игру. "Десна", как всегда грамотно построила игру от обороны, сыграв в пять защитников, к тому же насытив середину поля. Что-что, а черниговцы оборонятся умеют. Да, были у ее ворот опасные моменты, но голевых не очень много.

"Динамо" доминировало, владело преимуществом, забили гол, и оставалось только на классе довести матч до победного конца. Но, к сожалению, многим игрокам как раз и не хватает этого класса. Эти ребята должны играть только на предельной собранности и концентрации, отдавать всю силу воли. Только так и никак по-другому. Чуть расслабились, сыграли безалаберно, что привело к ошибке сначала Шепелева, а затем и Караваева, который вывел один на один с вратарем Филиппова.

Как бы ни критиковали Сидорчука, но его не хватает на поле, он стабилизирует игру команды. Потерялся в этом матче Цыганков, от которого ждут более эффективной работы. Видно, что ему не хватает сил на весь поединок, и угрозы от него не исходило.

"Десна" сыграла очень организованно, самоотверженно и дисциплинированно. Особо моментов голевых не создала, но своего результата добилась. Не проиграть на выезде с "Динамо" - это хороший результат для северян. Счет по игре, хотя ничья больше удовлетворила подопечных Рябоконя.

"Олимпик" - "Ворскла" 1:1

Александр Севидов: Закономерная ничья двух равных команд, стратегия которых набирать очки и держать на дистанции "Карпаты". В концовке матча ближе к победе была "Ворскла", но, наверное, если бы "Олимпик" проиграл, это было бы не справедливо. Хозяева в первом тайме при равной игре выглядели неплохо, действуя на контратаках. Команды обменялись голами, отложив вопрос о победителе до второго тайма, где полтавчане были чуть активнее своего оппонента.

За два дня до этого матча "Ворскла" провела тяжелый поединок в кубке против Чернигова, поэтому не успели восстановиться, им не хватило свежести, чтобы дожать "олимпийцев". Думаю, ничейным результатом остались довольны обе команды. "Олимпик" после семи поражений наконец не проиграл, а "Ворскла" приобрела очко на выезде, что можно считать неплохим результатом. С приходом Максимова, который, видимо, внес позитив, виден прогресс в игре команды, игроки стали действовать раскрепощено, а главное в матчах начали создавать голевые моменты, но, правда, хромает их реализация. Думаю, с таким настроем, когда игроки выходят на поле, у них больше шансов справиться с поставленной задачей – сохранить прописку в элите.