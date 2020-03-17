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Вратарь Зари: Михайличенко - наш кормилец и герой матча
У "Колоса" появляются новые амбиции
Кипер луганчан Зауре Махарадзе прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (1:0) в 23 туре УПЛ.
Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли "Шахтер", это еще втрое приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами. Так оно и получилось.
Кураж в матче поймал не я, а Богдан Михайличенко. Он наш "кормилец" и герой матча.
В первом тайме было тяжело. "Шахтер" - он всегда "Шахтер". Тяжело, когда они выбегают в атаку. У них хорошие исполнители, которые могут решить любой момент. Я был напряжен из первой до последней минуты.
Боремся за серебро, будем стараться, посмотрим в мае.