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Вратарь Зари: Михайличенко - наш кормилец и герой матча

Премьер-лига
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У "Колоса" появляются новые амбиции

Вратарь Зари: Михайличенко - наш кормилец и герой матча
Новина українською

Кипер луганчан Зауре Махарадзе прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (1:0) в 23 туре УПЛ.

Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли "Шахтер", это еще втрое приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами. Так оно и получилось.

Кураж в матче поймал не я, а Богдан Михайличенко. Он наш "кормилец" и герой матча.

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В первом тайме было тяжело. "Шахтер" - он всегда "Шахтер". Тяжело, когда они выбегают в атаку. У них хорошие исполнители, которые могут решить любой момент. Я был напряжен из первой до последней минуты.

Боремся за серебро, будем стараться, посмотрим в мае.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Заури Махарадзе Богдан Михайличенко
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