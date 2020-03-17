Вратарь Зари: Михайличенко - наш кормилец и герой матча

Кипер луганчан Зауре Махарадзе прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (1:0) в 23 туре УПЛ.

Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли "Шахтер", это еще втрое приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами. Так оно и получилось.

Кураж в матче поймал не я, а Богдан Михайличенко. Он наш "кормилец" и герой матча.