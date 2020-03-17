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Тренер Краковский оценил потенциал молодого "заместителя" Пятова в Шахтере

Премьер-лига
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Но распределять силы на 90 минут еще не умеет

Тренер Краковский оценил потенциал молодого "заместителя" Пятова в Шахтере
Новина українською

Коуч вратарей Сергей Краковский, который является наставником голкиперов в сборной Украины U-19, рассказал о перспективах 18-летнего Анатолия Трубина в "Шахтере".

Я бы сказал, что его потенциал не большой, а огромный. Исходя из того, что я вижу сейчас, этот вратарь может далеко пойти. Он принципиальный и порядочный парень. А это очень важно.

Рост, а он в Трубина почти 2 метра, по мнению Краковского, также является плюсом.

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Для своего возраста он уже зрелый мастер, но для Премьер-лиги он еще не совсем готов.

Не только Трубину, но и всем молодым футболистам не хватает, я бы сказал, опыта, чтобы распределить свои силы на 90 минут. Хотя в плане выбора позиции, игры ногами, действий внизу, у него недостатков нет. Думаю, еще год и этот кипер будет готов к большому футболу.

Поэтому "Шахтеру" за пост №1 переживать не стоит.

Пятов, уверен, еще поиграет не один год. Есть еще Алексей Шевченко, тоже хороший вратарь. И Трубин на подходе. Поэтому в "Шахтере" могут спать тихо и в ближайшее время за пост номер один не переживать.

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В статье: Алексей Шевченко Сергей Краковский Анатолий Трубин
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