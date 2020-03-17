Александр Филиппов: Догнать Мораеса - не самоцель, голы - это часть моей работы

Одним из героев минувшего тура Премьер-лиги стал нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов, принесший своей команде одно очко благодаря точному удару в концовке выездного поединка с киевском "Динамо".

Для 27-летнего бомбардира, забивающего из тура в тур нынешней весной, этот гол стал уже тринадцатым в чемпионате. Кстати, столько же очков благодаря результативным ударам Филиппов принес в текущем чемпионате в копилку "Десны". После матча на столичном "Олимпийском" нападающий черниговцев дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол.

- До финиша чемпионата еще далеко, но уже сейчас можно высказать предположение, что сезон-2019/20 наиболее удачный в вашей карьере. Разделяете это мнение?

- Впереди еще действительно много игр. А по поводу статистики, то с этим я согласен. На сегодняшний день для меня это наиболее результативный сезон, и дай Бог, чтобы желание расти на профессиональном уровне подкреплялось еще большим количеством голов и результативных действий. Надеюсь, что наиболее удачные сезоны в моей карьере еще впереди.

- Вашу бомбардирскую прыть можно разделить на два условных периода. Первую половину своих мячей вы забили в первых девяти турах, а вторую начали в декабре, после четырехматчевого молчания. Правда, эта серия взяла своего рода тайм-аут в зимних играх с "Динамо" и "Шахтером", в которых "Десна" уступила с одинаковым счетом 0:1.

- Если честно, то на такое даже внимания не обращаю. За тем, после каких именно игр следует та или другая серия, не слежу - просто выполняю свою работу. Перед каждым матчем стараюсь настраиваться на очередного соперника. Где-то получается, где-то нет - это ведь футбол. Понятное дело, что все хотят выиграть, стремятся к максимальному количеству побед. Я сосредоточен на турнирных делах, поэтому каких-то закономерностей или параллелей в собственной результативности не ищу.

- В ворота "Динамо" в Киеве в этом сезоне вы забиваете уже не первый раз. Какой из голов для вас запомнился больше - сентябрьский, когда "Десна" выиграла 2:1, или тот, что забили в воскресенье?

- Каждый гол по-своему важен. В упомянутой первой игре мы победили, и та победа стала для "Десны" дебютной в поединках с "Динамо". Она тем более ценна, что была добыта на выезде. К тому же, и мой гол получился хорошим. Он мне запомнится. Вчерашний мяч в ворота динамовцев тоже стал переломным, позволив сыграть вничью. Главное, что оба моих гола в Киеве принесли очки "Десне".

- Вы всегда начеку в попытке подловить соперника на ошибке на чужой половине поля?

- Да, всегда к этому готов. Нужно постоянно быть максимально сконцентрированным, чтобы при удобном случае сыграть на опережение, "прочитать" ситуацию. Хорошо, что именно так получилось в воскресенье и мне удалось забить мяч.

- Незадолго до того, как вам удалось отличиться, в игре был вынужденный тайм-аут, длившийся минут пять по причине долгого принятия арбитром решения: засчитывать гол "Десны" или нет. Не считаете ли вы, что подобные паузы пагубно действуют на футбол, сбивая динамику игры?

- Согласен. С одной стороны VAR - это справедливость, ведь систему видеопомощи арбитру не обманешь. Но с другой слишком долгие паузы сбивают с ритма, теряются темп и нить игры. Когда после каждого спорного эпизода идет просмотр, а затем выносится сомнительный вердикт, это не идет на пользу футболу. В других матчах нашего чемпионата я видел, что назначали совершенно глупые пенальти, которых не было и близко.

- Может, арбитрам не стоит возлагать слишком большие надежды на VAR, а быть смелее в принятии собственных решений?

- Пожалуй, так. Хотя в игре есть спорные моменты, которые все же лучше пересмотреть. Ведь даже после этого окончательное решение все равно принимает судья. Последнее слово за ним - будь то на основании его видения эпизода либо после обращения к системе VAR.

- В нынешнем сезоне "Десна" отняла у столичного гранда половину очков. Удалось подобрать ключи к игре "Динамо"?

- Да нет. Просто мы сами прекрасно понимаем, что с такими соперниками у нас двойная мотивация. В матчах подобного уровня очень хочется брать очки. Мы и с "Шахтером" играли достойно, оба раза проиграв с минимальным счетом 0:1. Несмотря на это, в тех играх мы имели хорошие возможности добиться как минимум ничьей. Но ничего страшного. Зато в матчах с "Динамо" удается забирать очки у соперника - и это главное.

- Как считаете, с чем может быть связана нестабильность в турнирных делах "Динамо"?

- Трудно сказать, ведь это не моя команда. Думаю, ответ на этот вопрос лучше знает тренерский состав "Динамо". Видимо, в киевской команде идет какая-то перестройка, и тренеры стали больше доверять молодым украинским игрокам. Наверное, не все у них получается, отсюда и такой результат.

- Со спадом в игре киевских динамовцев в нынешнем сезоне шансы на успех в борьбе за второе место у других команд заметно повысились. К подобным испытаниям "Десна" уже созрела?

- Тяжело заглядывать наперед. Как оно будет - никто не знает. Ты можешь оказаться на четвертом месте или же после одного поражения скатиться еще ниже. А учитывая большую плотность, после одной победы можно подняться и на вторую строчку в таблице. Мы хоть и максималисты, но занимать второе место нам, пожалуй, рановато. Поэтому стараемся не смотреть далеко вперед, а делать шаг за шагом от игры к игре. Дай Бог, если у нас это получится - значит, мы на второе место заслуживаем.

- Могли ли представить перед началом чемпионата, что шансы побороться за медали для "Десны" могут стать реальностью?

- Такие предположения были, но при этом мы с некоторой опаской заглядывали в новый сезон. Вместе с тем сами понимали, что прошлый чемпионат был для "Десны" переломным. Мы притирались к новому уровню, понюхали пороху Премьер-лиги. Сохранив костяк, усилились хорошими исполнителями - отсюда и результат. Мы действуем как единый сплоченный коллектив, и это самое главное.

- Судя по тому, с какой прытью в последнее время вы забиваете мячи, невольно возникает мысль: уж не намерены ли настичь лидера бомбардирской гонки - Жуниора Мораэса?

- Догнать его тяжело, к тому же, для меня это не является самоцелью. Я нисколько не зациклен на том, чтобы партнеры во что бы то ни стало отдавали только мне пасы, чтобы догнать Мораэса. Нет у меня такого, поверьте. Главное - чтобы "Десна" выигрывала, а кто будет забивать мячи - это вопрос второстепенный. Я - нападающий, и это является частью моей работы. Хорошо, что это у меня получается, и я имею возможность приносить очки своей команде.

Фото - ФК "Десна"

- Этой зимой "Десну" не обошли кадровые изменения. Пришедшие в команду игроки в ее игру сумели вписаться?

- Конечно! Каждый из них внес определенный вклад в ее результаты. Уверен, что это только минимум того, что эти футболисты на данном этапе смогли сделать. Пришедших в команду зимой ребят ждет хорошее будущее, ведь все только начинается! Можно не сомневаться, что они еще не раз помогут "Десне".

- В последнее время ведутся разговоры о том. что вы попали на карандаш тренерского штаба сборной Украины. Мечтаете оказаться в ее рядах?

- Разумеется! Каждый футболист об этом мечтает, и я не исключение. Я очень этого жду, и очень надеюсь, что когда-нибудь меня вызовут в национальную сборную. Для того, чтобы моя мечта осуществилась, буду делать все от меня зависящее.

- Контактов с кем-то из представителей сборной у вас еще не было?

- Нет, пока не было. Жду на телефоне (улыбается).

- Что в "Десне" сейчас обсуждается больше - тема VAR или коронавируса?

- Обсуждаем то, чего в той или другой возникшей ситуации невозможно избежать. В том числе и тему коронавируса. Пустые стадионы и тишина на трибунах - все это, конечно же, удручает. Взять хотя бы вчерашний матч. Ты выходишь на красавец-стадион "Олимпийский", а впечатление такое, будто это товарищеская игра на сборах. Заходишь в раздевалку и не поймешь, что происходит. Ни впечатлений, ни радости - ни-че-го! Такое ощущение, что мир рухнул. Нет ни эмоций, ни какого-то запала. Тяжело это, конечно. А что касается VAR, то буквально парой-тройкой слов обсудили с ребятами. Посмотрели повтор, каждый выразил свое мнение - и все.

Фото - ФК "Десна"

- Каково мнение по поводу незасчитанного гола в игре с "Динамо"?

- Нужно тщательно пересматривать эпизод. Как я понял, судья больше смотрел, было ли нарушение на Гитченко. Но смотреть повтор без виртуальной линии тяжело. Как мне показалось, Старенький может даже был на одной линии с игроком "Динамо".

- Вы сказали о пустовавшем в воскресенье "Олимпийском". А ведь до этого тремя днями ранее пустым был и стадион имени Гагарина в Чернигове, где "Десна" принимала "Ворсклу" в кубковом четвертьфинале.

- Да, было очень тяжело. Тем более, это была первая игра. Возможно, отсюда и такой результат ("Десна" уступила в том матче 0:1 и выбыла из розыгрыша - Прим. В.К.). Наверное, мы были недонастроенными. И в самом деле: выходишь на поле, видишь пустые трибуны и не понимаешь, почему так? Никаких эмоций. А ведь мы знаем, как поддерживают нас черниговские болельщики! Все те очки, которые мы добыли в домашних матчах, удалось заработать и благодаря нашим верным поклонникам. Без них нам было бы очень тяжело.

- В Чернигове чувствуете себя комфортно?

- Конечно. И мне, и моей семье в этом уютном и приятном городе достаточно комфортно. В Чернигове меня и моих близких все устраивает.

Фото - ФК "Десна"

- Где больше всего любите бывать?

- Как и во всех городах - в центральной его части. В большей степени мы с женой и ребенком гуляем в парках, а в Чернигове их хватает!

- С кем из одноклубников поддерживаете дружеские отношения?

У нас дружный коллектив, поэтому их поддерживаю со всеми ребятами. Даже те, кто только недавно пришел в "Десну", абсолютно безболезненно влились в коллектив. Многие были знакомы друг с другом и раньше, ведь до этого пересекались в том или другом клубе. И пусть не всегда удается встретиться после тренировок и игр, во время сборов всегда общаемся и непременно всей командой куда-то выбираемся. Можно сказать, такой себе teambuilding. Все это лишь способствует сплочению коллектива.

- Есть у вас личные болельщики?

- Как и у каждого футболиста, ими являются члены моей семьи и друзья. Здесь в Чернигове они приходят на матчи, "болеют" за нас. Спасибо им большое за поддержку, которую я чувствую всегда - как во время игры, так и после.