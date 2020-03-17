Лучший футболист 23-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Украинский футбол на минувших выходных доблестно держал оборону за всю Европу, которая уже давно на карантине. Похоже, вскоре на паузу уйдет и наш чемпионат – но прежде мы еще успеем поговорить о главных героях 23-го тура.

Путем голосования в нашем telegram-канале, была сформирована тройка номинантов.

3-е место – Александр Филиппов ("Десна")

Лучший бомбардир "Десны" набрал невероятную форму. После окончания зимней паузы и неудачной игры с "Шахтером", Александр Филиппов забивает уже в четвертом матче подряд. Причем все голы очень важные: ранее были три победы, а теперь нападающий спас свою команду в матче с "Динамо". Хотелось бы сказать, что мы видим кандидата в сборную на товарищеские матчи или даже на Евро – но ситуация складывается так, что ни первого, ни второго, кажется, мы в ближайшее время не дождемся.

2-е место – Владислав Супряга ("Днепро-1")

Во вселенной, где мы все еще думаем о чемпионате Европы и кандидатах в сборную, а не просто мечтаем о том, чтобы футбол и жизнь поскорее вернулись в норму – конкуренцию Александру Филиппову активно составляет Владислав Супряга. Молодой форвард тоже разгорячился после зимнего перерыва и уже настрелял шесть голов в пяти турах. Попасть в первую шестерку это не помогло, но это не повод опускать руки и сбавлять обороты. В "Динамо" явно с удовольствием наблюдают за прогрессом парня.

1-е место – Богдан Михайличенко ("Заря")

Богдан Михайличенко проводит очень сильный сезон, регулярно заглядывая в тройку номинантов в нашей постоянной рубрике и вот уже второй раз становится победителем. В эти выходные досталось "Шахтеру". И дело не только в роскошном голе, когда игрок эффектно поймал мяч на ногу после подачи углового и едва не порвал сетку ворот. Защитник "Зари" провел прекрасный матч на обеих половинах поля. То, что соперник не создал ни одного опасного момента с его фланга – красноречивое доказательство уровня исполнителя.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 23-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Богдан Михайличенко!

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