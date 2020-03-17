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Хавбек Колоса: Посмотрите, что происходит в Европе, ужас!

Премьер-лига
(1 голосов)

Высказался за прекращение чемпионата

Хавбек Колоса: Посмотрите, что происходит в Европе, ужас!
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов поделился мнением о возможном прекращении УПЛ через коронавирус.

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Дай Бог, чтобы все это прошло, люди были живы, чтобы все закончилось. Сейчас здоровье людей превыше всего.

Прекращение УПЛ воспримем нормально, будем тренироваться. Главное - здоровье. Посмотрите, что творится в Европе, ужас!

Напомним, что правительство сегодня ввело запрет на спортивные мероприятия: если до этого времени могли собираться до 200 человек, теперь - максимум 10. Поэтому речь идет и о временном прекращении чемпионата Украины в УПЛ, Первой и Второй лигах.

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В статье: Андрей Богданов УПЛ Колос (Ковалевка) коронавирус
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Источник:
Футбол News

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