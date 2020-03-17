Хавбек Колоса: Посмотрите, что происходит в Европе, ужас!

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов поделился мнением о возможном прекращении УПЛ через коронавирус.

Дай Бог, чтобы все это прошло, люди были живы, чтобы все закончилось. Сейчас здоровье людей превыше всего.

Прекращение УПЛ воспримем нормально, будем тренироваться. Главное - здоровье. Посмотрите, что творится в Европе, ужас!