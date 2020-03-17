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Вильхамссон: До переезда в УПЛ знал лишь про Шевченко, Шахтер и Динамо

Премьер-лига
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Форвард рассказал о своем переходе в Черноморец

Вильхамссон: До переезда в УПЛ знал лишь про Шевченко, Шахтер и Динамо
Новина українською

Нападающий "Колоса" Арни Вильхамссон рассказал о периоде, когда он играл за "Черноморец".

"При подписании соглашения с "Черноморцем" знал, что до меня никто из исландцев в Украине не играл, только не помню, кто сообщил эту новость.

А вот в Польше я не был первым исландцем. Бодвар Бедварссон в 2018 году присоединился к "Ягеллонии". Я перешел в "Брук-Бет Термалику" в 2019м.

Разумеется, я разведал информацию об Украине, потому что до того все мои познания ограничивались Андреем Шевченко, "Шахтером" и "Динамо", – сказал Вильхамссон в интервью журналу "Футбол".

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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