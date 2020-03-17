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Вильхамссон: До переезда в УПЛ знал лишь про Шевченко, Шахтер и Динамо
Форвард рассказал о своем переходе в Черноморец
Нападающий "Колоса" Арни Вильхамссон рассказал о периоде, когда он играл за "Черноморец".
"При подписании соглашения с "Черноморцем" знал, что до меня никто из исландцев в Украине не играл, только не помню, кто сообщил эту новость.
А вот в Польше я не был первым исландцем. Бодвар Бедварссон в 2018 году присоединился к "Ягеллонии". Я перешел в "Брук-Бет Термалику" в 2019‑м.
Разумеется, я разведал информацию об Украине, потому что до того все мои познания ограничивались Андреем Шевченко, "Шахтером" и "Динамо", – сказал Вильхамссон в интервью журналу "Футбол".