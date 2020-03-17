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Шаран: Александрия готова к остановке чемпионата. Главное, чтобы было меньше паники

Премьер-лига
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Безопасность прежде всего

Шаран: Александрия готова к остановке чемпионата. Главное, чтобы было меньше паники
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран заявил о том, что команда готова к остановке чемпионата из-за пандемии коронавируса.

"Мы к этому готовы, потому что видим, что происходит в мире. В Украине пока более-менее спокойно. Самое главное, чтобы было меньше паники. Соберемся во вторник, узнаем решение УАФ и будем понимать, какой план подготовки у нас будет в дальнейшем.

В данной ситуации, думаю, что лучше взять паузу и дождаться, пока болельщики вернутся на стадион. Так будет лучше для всех", — отметил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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