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Краковский: В Динамо сейчас хорошая вратарская конкуренция
Специалист считает, что вратарская позиция в Динамо не является проблемной
Известный в прошлом вратарь "Днепра" (1980-1991 лет), а сейчас тренер вратарей сборной Украины (U-19) Сергей Краковский оценил нынешнее положение с позицией №1 в киевском "Динамо".
— Назовите трех лучших вратарей, с которыми вам приходилось работать?
— (После паузы.) Александр Шовковский, Александр Рыбка, Николай Медин, Илья Близнюк, Тарас Луценко. Получилось пятеро. Это все серьезные люди, которые к работе относились очень серьезно.
— Динамовским вратарям времен Шовковского не повезло?..
— В какой-то мере это так. Тогда все считали, что Шовковский выигрывает конкуренцию.
— Вы тоже так считали?
— Я не скажу, что слишком пристально следил за всей карьерой Шовковского. Но когда я пришел работать в киевское "Динамо" в 2008 году, у Александра впоследствии был непростой период. Им порой были недовольны болельщики, тренеры и даже некоторые футболисты. Бытовые проблемы, а к тому же череда травм заставили клуб приобрести конкурента Шовковскому. Им стал Богуш, который выдал неплохие два сезона. В то время Станислав прилично помог команде.
— Кстати, сейчас в "Динамо" Бущан выигрывает конкуренцию у Бойко?
— У Дениса из-за болезни был провал в тренировочном процессе, но Бойко еще не сказал своего последнего слова. В "Динамо" сейчас хорошая вратарская конкуренция. Там и молодежь подрастает, в частности, Руслан Нещерет. Так что у киевлян в этом вопросе все нормально.
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