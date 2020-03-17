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Официально: Ворскла ушла на карантин
Можно смело говорить, что чемпионат остановлен
Полтавская "Ворскла" официально заявила о том, что в связи с пандемией коронавируса клуб ушел на карантин.
Как говорится в заявлении клуба, на период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 спортивно-функциональная деятельность всех команд "Ворсклы" (основа, U-21 и U-19) остановлена для возможности самоизоляции сотрудников в домашних условиях.
О времени и дате возобновления рабочего процесса будет сообщено дополнительно.
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Источник:ФК Ворскла
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