Меликян: Все мы люди, все боимся вируса

Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19 и возможной приостановке чемпионата Украины.

"Должны действовать, как и все. Все мы люди и должны быть осторожными. Мы все боимся вируса. Должны выполнять все, что нам советуют доктора", — отметил Меликян.

Напомним, что из-за пандемии вируса уже два клуба УПЛ ("Колос" и "Ворскла") ушли на карантин.