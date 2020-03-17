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Меликян: Все мы люди, все боимся вируса
Сохраняйте предосторожность
Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19 и возможной приостановке чемпионата Украины.
"Должны действовать, как и все. Все мы люди и должны быть осторожными. Мы все боимся вируса. Должны выполнять все, что нам советуют доктора", — отметил Меликян.
Напомним, что из-за пандемии вируса уже два клуба УПЛ ("Колос" и "Ворскла") ушли на карантин.
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Источник:Футбольный формат
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