Официально: Все футбольные соревнования в Украине остановлены из-за коронавируса

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о судьбе чемпионата Украины.

"Мы сегодня приняли решение остановить все соревнования на районном, областном, национальном уровнях до следующего решения, которое будет принято после рекомендаций Министерства здравоохранения и Кабинета Министров Украины.

Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой восстановления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки. Почти все страны приняли решение приостановить чемпионаты бессрочно. До 30-го июня все страны должны подвести итоги своих чемпионатов.

Если ситуация с коронавирусом улучшаться, то Исполком УАФ соберется и решит, когда восстанавливать чемпионат.

Если чемпионат не удастся восстановить, то как распределять места? Будут консультации с УЕФА, после чего и будет приниматься решение", - сказал Павелко