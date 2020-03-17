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Официально: Все футбольные соревнования в Украине остановлены из-за коронавируса

Премьер-лига
(2 голосов)

Комментарий Андрея Павелко

Официально: Все футбольные соревнования в Украине остановлены из-за коронавируса
Новина українською

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о судьбе чемпионата Украины.

"Мы сегодня приняли решение остановить все соревнования на районном, областном, национальном уровнях до следующего решения, которое будет принято после рекомендаций Министерства здравоохранения и Кабинета Министров Украины.

Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой восстановления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки. Почти все страны приняли решение приостановить чемпионаты бессрочно. До 30-го июня все страны должны подвести итоги своих чемпионатов.

Если ситуация с коронавирусом улучшаться, то Исполком УАФ соберется и решит, когда восстанавливать чемпионат.

Если чемпионат не удастся восстановить, то как распределять места? Будут консультации с УЕФА, после чего и будет приниматься решение", - сказал Павелко

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В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (14)
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oda1979 (Запорожье)
17.03.2020 в 19:27
Уа футбол я так понял тоже идёт на карантин.. ну или нужно временно перепрофилироваться: сайт знакомств, порнушка.. ммм больше идей нет
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0
-1
avatar
satellite (Харьков)
17.03.2020 в 19:22
Ожидаемо.....
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.03.2020 в 18:58
Вообще никакой отдушины в такие тяжелые времена.
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+1
0
balamyt (Boston)
17.03.2020 в 19:09
Сиди дома...Включи инт. и путешествуй по Миру..футбола ....Чем не отдушина.. .Пусть каждый посадит себя на карантин.. Пересидим эту заразу...и Никакой паники..
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0
0
Лекарь (село Дарница)
17.03.2020 в 19:14
Понимаю тебя, друже, но жизнь есть жизнь. Береги здоровье, следуй рекомендациям, не подвергай риску себя и близких. А футбол... Знаешь, от него тоже надо отдохнуть, как от тяжелой работы. А то мы, со своими болельщицкими срачами, скоро вообще в зверей превратимся
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0
0
v.grischuk (Винница)
17.03.2020 в 18:33
Печально это все!((
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0
0
balamyt (Boston)
17.03.2020 в 18:20
Короновирус ..это приговор в 1-ю очередь для людей с ослабленной эмунн. системой (пожилых и после операций прост.болезней )..Всем заробитчанам и любителей загран.отдых ..Немедленно пройти тест на Короновирус . Прекратить посещать людные места ,гор.транспорт и маршрутки..Пользуйтесть маскапи и дезин. средствами...Не выпускайте своиз пожил. родит. за продуктими..Возите им сами ,и не приближайтесь к ним ближе чем на метр. Чаще мойте руки..Берегите родных и близких...Футбол подождет
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+2
0
Kela (Одесса)
17.03.2020 в 18:15
танунафиг
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0
-2
balamyt (Boston)
17.03.2020 в 18:25
Ты .. я вижу Пох..ист
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.03.2020 в 18:14
ойвсе (с) это теперь дорогая редакция перейдет на новости про Морозюк и к-вирус)
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+1
-2
Леонід Скачков (Рівне)
17.03.2020 в 18:09
А може ну його на х.. цей коронавірус,та жити далі,як жили.Всерівно,хто має померти-той обовязково помре.Тільки запеклі атеїсти не вірять в Долю.
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+1
-5
DimaADI (Днепр)
17.03.2020 в 18:46
А ещё 100% все умрут рано или поздно. Так давай забьем и на другие болезни ВИЧ, туберкулёз, онкологию. Заболел - усыпили и делов то.
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+1
0
alexfc (Киев)
17.03.2020 в 18:47
Пофигисты умирают обычно первыми. Такова практика
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0
0
Лекарь (село Дарница)
17.03.2020 в 19:11
Проблема не в том, что кто-то переболеет, а кто-то умрет, переболеем мы все, как бы нам этого не хотелось. И, очень возможно, переболеем не один раз. НО! Огромной проблемой станет одновременная болезнь большого количества людей. Ибо тогда не хватит мест в больницах, не хватит персонала, не хватит медикаментов. Всех не смогут вылечить, банально не хватит сил работников медицины. Выживут только самые обеспеченные. Кто сможет проплатить свою вентиляцию легких, грубо говоря. Именно, чтобы предотвратить вспышки болезни и вводится карантин, и все эти ограничивающие меры. Это надо понимать!
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