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Карпаты ушли на двухнедельный карантин

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки и персонал будут отсиживаться дома

Карпаты ушли на двухнедельный карантин
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Украинская Премьер-лига поставлена на паузу, срок которой пока не определен.

Также на две недели приостановили тренировочный процесс всех своих команд и "Карпаты".

Игрокам и персоналу "зелено-белых" до особого распоряжения рекомендуется находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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