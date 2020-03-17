Премьер-лига
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Карпаты ушли на двухнедельный карантин
Игроки и персонал будут отсиживаться дома
Из-за пандемии коронавируса Украинская Премьер-лига поставлена на паузу, срок которой пока не определен.
Также на две недели приостановили тренировочный процесс всех своих команд и "Карпаты".
Игрокам и персоналу "зелено-белых" до особого распоряжения рекомендуется находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.
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Источник:ФК Карпаты
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