Карпаты ушли на двухнедельный карантин

Из-за пандемии коронавируса Украинская Премьер-лига поставлена на паузу, срок которой пока не определен.

Также на две недели приостановили тренировочный процесс всех своих команд и "Карпаты".

Игрокам и персоналу "зелено-белых" до особого распоряжения рекомендуется находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.