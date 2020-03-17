Кулач: Чемпионат и Кубок справедливее довести до конца

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал о последней игре полтавчан в УПЛ с "Олипиком" (1:1) и предстоящем карантине в чемпионате.

— Владислав, в последнем матче чемпионата "Ворскла" сыграла вничью с "Олимпиком". Довольны таким результатом?

— Несмотря на тяжелый график в последних играх, длинных переездах, считаю, что итоговую ничью с "Олимпиком" можно занести в актив. Хотя, на мой взгляд, мы в этой игре создали больше моментов, чем хозяева и вполне могли выиграть. Но в этой ситуации довольны и одним очком.

— Теперь "Ворскле" будет легче дышаться в борьбе за сохранение прописки в УПЛ?

— Не думаю, что мы уже можем быть спокойны. Все-таки чемпионат еще не завершен, впереди по календарю еще будут матчи. И никто не гарантировал себе место в УПЛ.

— Из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины пока что приостановлен. Какой у вас в эти дни график?

— Сразу после матча с "Олимпиком" тренерский штаб предоставил пару выходных, а буквально сегодня в клубе приостановили деятельность всех команд до 3 апреля. Ждем теперь официального решения от Премьер-лиги.

— На ваш взгляд, лучше завершить чемпионат с нынешними показателями команд или доиграть его позже?

— Мне кажется, было бы справедливее все же доиграть чемпионат после паузы, которая связана с ситуацией в мире. Все-таки у каждой команды свои задачи и были еще возможности изменить ситуацию в таблице. Поэтому, на мой взгляд, в любом формате чемпионат справедливее довести до конца. Ведь есть еще тот же Кубок.

— "Ворскла" будет делать ставку на этот турнир?

— Конечно, добравшись до полуфинала, грех не хотеть выйти в финал. В нашей команде всего один игрок, который играл в финале Кубка. Поэтому каждому из нас хочется добиться успеха в Кубке и выйти в финал. В карьере таких матчей не много, будем стремиться пройти "Мариуполь".

— Азовцы более приемлемый соперник, чем, скажем, "Динамо"?

— Еще неизвестно. С "Динамо" мы провели равный матч, пропустив на последней минуте решающий гол. "Мариуполю" проиграли 0:3. Поэтому в Кубке фаворитов никогда нет. Тот же "Минай", уверен, будет серьезно настраиваться на "Динамо".