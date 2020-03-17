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В УЕФА планируют доиграть еврокубки и национальные чемпионаты до 30 июня

Премьер-лига
(2 голосов)

Если все пойдет по плану, к тому моменту должны быть доиграны еврокубки национальные первенства

В УЕФА планируют доиграть еврокубки и национальные чемпионаты до 30 июня
Новина українською

УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов, FIFPro и Ассоциацией европейских лиг выдал официальное коммюнике относительно национальных чемпионатов и еврокубков, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В нем отмечается, что стороны согласовали следующие моменты относительно завершения клубного сезона:

  • Намерение завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона, то есть самое позднее до 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.
  • Возможные ограничения или отказ от существующих эксклюзивных календарных слотов, способные привести к проведению матчей национальных чемпионатов посередине недели, а матчей клубных турниров УЕФА - в выходные.
  • Возможная адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона 2019/20, то есть после 30 июня 2020 года.

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года, тем самым, дав клубам возможность завершить нынешний сезон.

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В статье: УЕФА
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
17.03.2020 в 21:59
Планировать,ещё не значит осуществить!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 20:42
Это так планирует УЕФА. Но УЕФА полностью зависимы от ВОЗ и от их вердикта, что пандемию скоро поборют! В Испании уже посчитали. Если чемпионат не возобновится до 13 мая, то он уже не возобновится в этом сезоне.
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