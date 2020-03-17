Бущан вошел в топ-10 голкиперов Динамо по количеству матчей в УПЛ

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан вошел в топ-10 вратарей киевлян по количеству матчей в УПЛ.

Интересно, что в нынешнем сезоне Георгий провел в УПЛ 14 матчей, а это больше, чем за все вместе взятые предыдущие сезоны.

Теперь голкипер находится на 8-м месте с 27 встречами.

Топ-10 вратарей "Динамо" в чемпионатах Украины по количеству матчей

1. Александр Шовковский - 426

2. Максим Коваль - 74

3. Денис Бойко - 58

4. Виталий Рева - 50

5. Игорь Кутепов - 43

6. Александр Рыбка - 37

7. Вячеслав Кернозенко - 32

8. Георгий Бущан - 27

9. Андрей Ковтун - 26

10. Станислав Богуш - 25