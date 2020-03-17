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Бущан вошел в топ-10 голкиперов Динамо по количеству матчей в УПЛ
Георгий уже на 7-ой позиции рейтинга
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан вошел в топ-10 вратарей киевлян по количеству матчей в УПЛ.
Интересно, что в нынешнем сезоне Георгий провел в УПЛ 14 матчей, а это больше, чем за все вместе взятые предыдущие сезоны.
Теперь голкипер находится на 8-м месте с 27 встречами.
Топ-10 вратарей "Динамо" в чемпионатах Украины по количеству матчей
1. Александр Шовковский - 426
2. Максим Коваль - 74
3. Денис Бойко - 58
4. Виталий Рева - 50
5. Игорь Кутепов - 43
6. Александр Рыбка - 37
7. Вячеслав Кернозенко - 32
8. Георгий Бущан - 27
9. Андрей Ковтун - 26
10. Станислав Богуш - 25
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