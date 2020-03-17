Соль: Хочу уйти из Динамо, как и приходил – через парадную дверь

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал о том, как складывался для него нынешний сезон.

"Это сложный сезон в целом и для меня тоже, в частности. После прихода нового главного тренера я не играю. Я немного разочарован теми минутами, что мне дают. В первом матче, когда мне дали сыграть 90 минут, я забил, горд собой, ведь доказал, что могу.

Надо продолжать работать и ждать своего момента. Так бывает, чем больше ты хочешь чего-то, тем сильнее оно от тебя отдаляется. Иногда лучше просто продолжать работать, жить, а момент придет сам.

У меня было несколько вариантов зимой, но ничего серьезного. Да и я не был настроен покидать команду так. Я хочу уйти из "Динамо", как и приходил – через парадную дверь. Я до сих пор не потерял надежду", - сказал Соль в интервью изданию Marca.

Напомним, что в нынешнем сезоне Соль сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.