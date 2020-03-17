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Соль: Хочу уйти из Динамо, как и приходил – через парадную дверь

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард надеется проявить себя в составе киевского клуба

Соль: Хочу уйти из Динамо, как и приходил – через парадную дверь
Новина українською

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал о том, как складывался для него нынешний сезон.

"Это сложный сезон в целом и для меня тоже, в частности. После прихода нового главного тренера я не играю. Я немного разочарован теми минутами, что мне дают. В первом матче, когда мне дали сыграть 90 минут, я забил, горд собой, ведь доказал, что могу.

Надо продолжать работать и ждать своего момента. Так бывает, чем больше ты хочешь чего-то, тем сильнее оно от тебя отдаляется. Иногда лучше просто продолжать работать, жить, а момент придет сам.

У меня было несколько вариантов зимой, но ничего серьезного. Да и я не был настроен покидать команду так. Я хочу уйти из "Динамо", как и приходил – через парадную дверь. Я до сих пор не потерял надежду", - сказал Соль в интервью изданию Marca.

Напомним, что в нынешнем сезоне Соль сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
18.03.2020 в 00:36
Конечно, Михе лучше знать, чем нам «диванным экспертам», но почему бы ДК не вернуться к старой доброй тактике в два форварда? 4-2-3-1 - подразумевает владение мячом в центре, но что с того, если атаки не замыкаются. Может кто-то объяснит мне. Буду благодарен
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