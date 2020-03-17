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Определен лучший арбитр 23-го тура Favbet Лиги
Им второй раз подряд стал Дмитрий Кутаков
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 23-го игрового дня в борьбе за звание лучшего развернулась острая конкуренция. Ни один из шести арбитров не допустил серьезных видимых ошибок. Но лучшим эксперты назвали опытного Дмитрия Кутакова – он стал лучшим и в прошлом туре. Кутаков судил матч "Львов" - "Карпаты", показал восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную, назначил два пенальти
Фото - Евгений Кравс
Для Дмитрия Кутакова это уже четвертое подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й, 19-й и 22-й туры), Игорь Пасхал (20-й тур) и Виталий Романов (21-й тур).