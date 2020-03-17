Определен лучший арбитр 23-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 23-го игрового дня в борьбе за звание лучшего развернулась острая конкуренция. Ни один из шести арбитров не допустил серьезных видимых ошибок. Но лучшим эксперты назвали опытного Дмитрия Кутакова – он стал лучшим и в прошлом туре. Кутаков судил матч "Львов" - "Карпаты", показал восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную, назначил два пенальти

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