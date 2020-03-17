Премьер-лига
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Максимов: Переживем коронавирус, все будет нормально
В Ворскле понимают необходимость приостановки чемпионата
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мнением о приостановке УПЛ.
"Играем 2 матча в течение 4 дней без зрителей – и в Чернигове, и в Киеве. Нет вообще ни эмоций, ничего. Играем для зрителей, а на трибунах никого нет.
Переживем коронавирус, все будет опять нормально", – сказал Максимов.
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