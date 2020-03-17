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Шахтер хочет получить за Мудрика 2 млн евро. Парнем интересуется Рома Фонсеки

Премьер-лига
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Именно Фонсека подводил парня к основе Шахтера

Шахтер хочет получить за Мудрика 2 млн евро. Парнем интересуется Рома Фонсеки
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19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов римской "Ромы". Ранее об этом писали итальянские СМИ, теперь же данную тему развивает "TMW".

Как сообщает источник, парня хочет заполучить наставник "Ромы" Пауло Фонсека, при котором Мудрик и дебютировал в основе "горняков". Португальский специалист уже сообщил о своем интересе спортивному директору римлян Джанлуке Петраки.

Также сообщается, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 2 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку "Шахтера", не сыграв за первую команду "горняков" ни одного официального матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Михаил Мудрик
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