Шахтер хочет получить за Мудрика 2 млн евро. Парнем интересуется Рома Фонсеки

19-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов римской "Ромы". Ранее об этом писали итальянские СМИ, теперь же данную тему развивает "TMW".

Как сообщает источник, парня хочет заполучить наставник "Ромы" Пауло Фонсека, при котором Мудрик и дебютировал в основе "горняков". Португальский специалист уже сообщил о своем интересе спортивному директору римлян Джанлуке Петраки.

Также сообщается, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 2 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку "Шахтера", не сыграв за первую команду "горняков" ни одного официального матча.