Алексей Белик заметил слабое место в игре Супряги

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик рассказал о новом поколении форвардов и то, кто бы из участников УПЛ мог бы усилить команду Шевченко.

Если бы не взорвалась пандемия коронавируса, и национальной команде надо было бы готовиться к чемпионату Европы, то Супряга не поехал бы этот на форум, считает Алексей.

Но как минимум вызова форвард сейчас заслуживает. Потренировался бы в главной команде страны, а может, и сыграл бы в товарищеских матчах. Опять же, если Владислав будет и дальше прогрессировать, то в недалекой перспективе он может стать боевой единицей сборной Украины.

В Супряги, по словам Белика, есть скорость, техника, он забивной, и в этом все уже успели убедиться.

Его качества хорошо использовал Александр Петраков в сборной Украины U-20, когда полузащитники заставляли нападающего упряжи двигаться в свободные зоны. Но если Супряга поработает над тем, чтобы открываться и самому предлагать себя, он еще больше добавит в результативности. Ему не хватает ложных движений без мяча, чтобы задергать защитника, освободить зоны для партнеров. Если Супряга уберет эти недостатки, то в следующем отборе или в матчах той же Лиги наций этот нападающий может еще больше раскрыться. Это как раз то, что нужно для стиля команды Андрея Шевченко, которая в большей степени пытается играть в позиционный футбол.

Можно понять, считает Алексей, и мысли футболиста, когда после хет-трика на следующий матч его не ставят в стартовый состав.