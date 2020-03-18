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Алексей Белик заметил слабое место в игре Супряги
Почему Влад сейчас не может стать заменой для Яремчука или Мораес
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик рассказал о новом поколении форвардов и то, кто бы из участников УПЛ мог бы усилить команду Шевченко.
Если бы не взорвалась пандемия коронавируса, и национальной команде надо было бы готовиться к чемпионату Европы, то Супряга не поехал бы этот на форум, считает Алексей.
Но как минимум вызова форвард сейчас заслуживает. Потренировался бы в главной команде страны, а может, и сыграл бы в товарищеских матчах. Опять же, если Владислав будет и дальше прогрессировать, то в недалекой перспективе он может стать боевой единицей сборной Украины.
В Супряги, по словам Белика, есть скорость, техника, он забивной, и в этом все уже успели убедиться.
Его качества хорошо использовал Александр Петраков в сборной Украины U-20, когда полузащитники заставляли нападающего упряжи двигаться в свободные зоны.
Но если Супряга поработает над тем, чтобы открываться и самому предлагать себя, он еще больше добавит в результативности. Ему не хватает ложных движений без мяча, чтобы задергать защитника, освободить зоны для партнеров.
Если Супряга уберет эти недостатки, то в следующем отборе или в матчах той же Лиги наций этот нападающий может еще больше раскрыться. Это как раз то, что нужно для стиля команды Андрея Шевченко, которая в большей степени пытается играть в позиционный футбол.
Можно понять, считает Алексей, и мысли футболиста, когда после хет-трика на следующий матч его не ставят в стартовый состав.
Но можно понять и Дмитрия Михайленко, который видит, что тот же Хобленко, который пока не так часто забивает, действует более полезно в коллективной игре.
Результативностью Супряга, конечно, подкупает. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду. Сикану пока не хватает игровой практики в "Шахтере", но то, что это талантливый нападающий, факт.
А что касается Филиппова то, на мой взгляд, этот футболист проводит свой лучший сезон в карьере. Он тоже хорошо работает на коллектив, и, наверное, заслуживает вызова в сборную. Но чтобы быть востребованным там, игровую стабильность нужно демонстрировать на протяжении всего сезона и даже больше.