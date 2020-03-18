Герой футбольного дня. Михаил Мудрик

Дмитрий Чигринский в одном из своих интервью выдвинул интересную теорию. Мол, за границу украинским футболистам нужно идти ноунеймами. То есть, в чужой среде начинать свой карьерный путь с чистого листа. Так, как это сделали, например, Малиновский и Зинченко. А не так, как случилось в карьере самого Чигринского или, например, Евгения Коноплянки или Андрея Ярмоленко.

Собственно, в украинских широтах популярен именно "вектор Коноплянки". Ты долго ходишь в перспективных, потом еще дольше набираешься опыта и зрелости, но не замечаешь той черты, за которой уже наступает перезрелости. А с ней – травматичность, устоявшиеся привычки, которые трудно преодолеть в новой среде, недостатки психологии.

Одним словом, все то, что мешает по-настоящему раскрыться в европейском футболе. Поэтому, возможно, действительно нужно уходить в юном возрасте. Пусть у Михаила Мудрика нет опыта, нет футбольной зрелости и навыков бороться на топ-уровне, но если им действительно интересуются представители Серии А – грех не попробовать вцепиться в этот шанс. И не важно, что у него нет практики в первой команде "Шахтера".

Он действительно дебютировал за основу "горняков" под руководством Паулу Фонсеки – тренера, который не горел желанием работать с молодежью, тем более, совсем необстрелянной. Сыграл в одном матче Кубка Украины (против донецкого "Олимпика"), однажды появился в заявке "Шахтера" на матч УПЛ (против "Львова"). Но вкус взрослого футбола почувствовал в аренде в киевском "Арсенале", где под руководством Игоря Леонова сыграл десять матчей: шесть в основном составе, четыре – с выхода на замену.

Примечательно, что в УПЛ Мудрик еще ни одного матча не отыграл девяносто минут. Максимум – это 63 игровых минут. Готов ли он к взрослому футболу? Тем более, к Серии А? Если верить в теорию, что пробиваться нужно с самых низов, отсутствие опыта не должно пугать.

С другой стороны, украинский футбол – это кладезь контрастов и парадоксов. Есть примеры Малиновского, Зинченко, Лунина, Яремчука, которые в юном возрасте оказались за границей, и делают себе имя; но есть и те, чьи амбиции с треском рухнули. Вспомнить хотя бы Беку Вачиберадзе, который со скандалом (как и Зинченко) ушел из "Шахтера", в 19 лет оказался в "Бетисе", но теперь, в своих 24-и, транзитом через чемпионат Латвии попал во второй бельгийский дивизион и не является железно основным игроком команды-середняка лиги. Это точно не предел желаний.

И с кого теперь Михаилу Мудрику брать пример? Какой путь будет правильным для его карьеры? Поскольку обобщенной схемы для всех молодых футболистов нет, стоит опираться на собственные предчувствия.