В Динамо – карантин до 22 марта, клуб дал указание на случай болезни

Тренировочный процесс в ФК "Динамо" в связи с пандемией коронавируса COVID-19 приостановлен до 22 марта.

В тот день в 12:00 будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения.

Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по карантину, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным врачам.

Также напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.