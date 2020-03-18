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В Динамо – карантин до 22 марта, клуб дал указание на случай болезни
Обращаться к клубным врачам
Тренировочный процесс в ФК "Динамо" в связи с пандемией коронавируса COVID-19 приостановлен до 22 марта.
В тот день в 12:00 будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения.
Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по карантину, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным врачам.
Также напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.
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Источник:Динамо
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