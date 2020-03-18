Премьер-лига
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Президент Олимпика: Игроки получили указание разъехаться по своим семьям
На неопределенный срок
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил о карантине в своем клубе.
Он отметил, что введение ограничений является правильным шагом.
Человеческая жизнь - гораздо важнее любого вид спорта.
Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок, пока не будет новостей от УПЛ.
Задания на период карантина игроки получат не от Климовского, а от его помощника.
Тренер по физподготовке должен подготовить программу отдельно для каждого футболиста.
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Источник:Футбол News
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