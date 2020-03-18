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Президент Олимпика: Игроки получили указание разъехаться по своим семьям

Премьер-лига
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На неопределенный срок

Президент Олимпика: Игроки получили указание разъехаться по своим семьям
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил о карантине в своем клубе.

Он отметил, что введение ограничений является правильным шагом.

Человеческая жизнь - гораздо важнее любого вид спорта.

Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок, пока не будет новостей от УПЛ.

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Задания на период карантина игроки получат не от Климовского, а от его помощника.

Тренер по физподготовке должен подготовить программу отдельно для каждого футболиста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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