Президент Олимпика: Игроки получили указание разъехаться по своим семьям

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил о карантине в своем клубе.

Он отметил, что введение ограничений является правильным шагом.

Человеческая жизнь - гораздо важнее любого вид спорта. Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок, пока не будет новостей от УПЛ.

Задания на период карантина игроки получат не от Климовского, а от его помощника.