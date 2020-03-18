В Мариуполе сообщили о решении клуба из-за коронавируса

Все команды ФК "Мариуполь" (первая, U-21, U-19) на время карантина прекращают тренировочный процесс.

Еще накануне была приостановлена работа Академии ФК "Мариуполь".

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Напомним, что украинские чемпионаты в УПЛ, Первой и Второй лигах, а также среди молодежных команд, приостановлены по крайней мере до 3 апреля.