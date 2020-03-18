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Один шаг Сарнавского. 7 пенальти за сезон в УПЛ еще никогда не отражали

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже повторил рекорд

Один шаг Сарнавского. 7 пенальти за сезон в УПЛ еще никогда не отражали
Новина українською

В 23 туре УПЛ, накануне коронавирусной паузы в чемпионате, кипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский отразил 11-метровый в матче с "Карпатами" (1:1). Это был 6-й отраженный удар с точки для вратаря в сезоне 2019/2020.

Таким образом Богдан сравнялся с экс-вратарем "Кривбасса" Валерием Воробьевым, который в далеком сезоне 1993/1994 отразил те же 6 11-метровых ударов.

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Также Богдан обошел Худжамова и Малыгина (по 5), Пироженко, Шуховцева, Глущенко, Долганского и Панькива (по 4).

Кроме того, это уже 3 подряд отраженный 11-метровый.

В общем Сарнавский уже 7-й раз за свою карьеру в УПЛ парирует 11-метровые удары, еще однажды его соперник пробивал мимо ворот.

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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Gafan777 (Каменка)
18.03.2020 в 14:26
Уважаемые редакторы сайта, обновите таблицу нашей премьер-лиги, по итогам последнего тура, где Заря Сарнавского идёт на второй позиции.
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