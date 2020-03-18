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Один шаг Сарнавского. 7 пенальти за сезон в УПЛ еще никогда не отражали
Он уже повторил рекорд
В 23 туре УПЛ, накануне коронавирусной паузы в чемпионате, кипер ФК "Львов" Богдан Сарнавский отразил 11-метровый в матче с "Карпатами" (1:1). Это был 6-й отраженный удар с точки для вратаря в сезоне 2019/2020.
Таким образом Богдан сравнялся с экс-вратарем "Кривбасса" Валерием Воробьевым, который в далеком сезоне 1993/1994 отразил те же 6 11-метровых ударов.
Также Богдан обошел Худжамова и Малыгина (по 5), Пироженко, Шуховцева, Глущенко, Долганского и Панькива (по 4).
Кроме того, это уже 3 подряд отраженный 11-метровый.
В общем Сарнавский уже 7-й раз за свою карьеру в УПЛ парирует 11-метровые удары, еще однажды его соперник пробивал мимо ворот.
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