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Меликян: Все украинцы разъехались по домам, во Львове остались одни бразильцы

Премьер-лига
(1 голосов)

ФК Львов также на карантине

Меликян: Все украинцы разъехались по домам, во Львове остались одни бразильцы
Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян поделился своим видением ситуации с приостановкой чемпионата.

"На все решения нужно смотреть с позиции УЕФА и меры принятые украинскими властными футбольными структурами вписываются в это направление. На первом плане всегда должна быть забота о здоровье.

Перенос Евро-2020 оставляет надежды, что будут внесены временные коррективы и национальные чемпионаты, в частности, в Украине будут доиграны. Хотя здесь все будет зависеть от того, насколько эффективной будет борьба с вирусом.

После поединков в УПЛ все футболисты нашей команды с украинским паспортом разъехались по домам, получив индивидуальные задания. Во Львове остались только бразильские легионеры, которые тоже знают, что им нужно делать. Очень надеемся, что в скором времени все наладится", - сказал тренер.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян
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Источник:
Команда №1

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