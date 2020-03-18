Меликян: Все украинцы разъехались по домам, во Львове остались одни бразильцы

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян поделился своим видением ситуации с приостановкой чемпионата.

"На все решения нужно смотреть с позиции УЕФА и меры принятые украинскими властными футбольными структурами вписываются в это направление. На первом плане всегда должна быть забота о здоровье.

Перенос Евро-2020 оставляет надежды, что будут внесены временные коррективы и национальные чемпионаты, в частности, в Украине будут доиграны. Хотя здесь все будет зависеть от того, насколько эффективной будет борьба с вирусом.

После поединков в УПЛ все футболисты нашей команды с украинским паспортом разъехались по домам, получив индивидуальные задания. Во Львове остались только бразильские легионеры, которые тоже знают, что им нужно делать. Очень надеемся, что в скором времени все наладится", - сказал тренер.