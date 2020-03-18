Вильхамссон: УПЛ - сильная лига. Не понимаю, почему у вас проблемы с посещаемостью

Нападающий "Колоса" Арни Вильхамссон в интервью еженедельнику "Футбол", рассказал об отличиях Польши и Украины, а также "Колоса" и "Черноморца".

— Украина с Польшей — это примерно как Исландия с Норвегией?

— Не совсем. Между нашими странами разница минимальная, между Украиной и Польшей — отличий больше. Мой выбор — Украина. У вас более открытые, приятные и радушные люди. В футбольном вопросе Украина также превосходит Польшу. В польской лиге футбол заточен под физику — больше фактурных, силовых игроков, меньше мысли. В Украине больше стараются играть с мячом, футбол тактически разнообразнее и технически лучше.

— А у нас все считают, что лига совсем серая и унылая, все рекорды антипосещаемости бьет!

— Для меня украинский чемпионат весьма привлекателен. Я легко влился в украинский футбол. Помимо "Шахтера" и "Динамо" здесь есть крепкие коллективы вроде "Зари", "Александрии" и "Десны". Мой нынешний клуб "Колос" оказался шестым и попал в верхнюю пульку. И я не понимаю, почему у вас проблемы с посещаемостью. Я поиграл в чемпионатах Швеции и Норвегии и могу смело заявить, что Украинская лига сильнее этих чемпионатов!

— "Колос" сильнее "Черноморца"?

— Нельзя так сравнивать. Это разные клубы, разные стили игры. Главный минус "Черноморца" был в том, что при наличии достаточно квалифицированных исполнителей не было коллектива, который есть в "Колосе". Это важно. Команда может иметь толковых футболистов, но при отсутствии единства результата не будет. Я не скажу, что "Черноморец" уступал в кадровом плане "Колосу", но коваливцы более дружны, они как одна семья.

— Вам не странно в такой огромной стране играть за клуб из села, которое имеет всего 1600 жителей?

— Мне по душе аура Коваливки. В какой-то мере это сопоставимо с исландскими реалиями. В Исландии полно таких крохотных местечек с минимальным количеством жителей, где все друг друга знают. Это сближает. Домашняя атмосфера получается! Я единственный иностранец, но чужаком себя вовсе не ощущаю (в день интервью стало известно, что "Колос" подписал 19‑летнего сенегальца Мамаду Данфа. — авт.). В Коваливке меня принимают за своего. Я всеми фибрами проникся здешней атмосферой. "Колос" очень напоминает мне родные места.

— Что, даже незнание языка не мешает?

— Мало кто из ребят говорит по-английски, однако я не испытываю недостатка в общении. Во‑первых, футбольный язык универсален. Во‑вторых, все же есть пара ребят, которые достаточно хорошо изъясняются по-английски. В‑третьих, я сам открыт к общению и стремлюсь понемногу изучать ваш язык. Я близко общаюсь с голкипером Евгением Волынцом, мы с ним соседи. Новичок команды Евгений Ефремов тоже говорит. У нас есть общие темы. Он, как и я, играл в Швеции.