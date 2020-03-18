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Бущан принял участие в челлендже и понабивал рулон туалетной бумаги

Премьер-лига
(1 голосов)

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Бущан принял участие в челлендже и понабивал рулон туалетной бумаги
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан принял участие в челлендже "Оставайся дома", условиями которого является чеканка рулона туалетной бумаги.

Кипер неплохо справился с заданием и передал эстафету Никите Бурде, Ивану Пироженко, Виктору Вацко, Роману Бебеху и Игорю Цыганыку.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) коронавирус
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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
18.03.2020 в 20:29
Це все що вміють динамівці тому вже треті
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