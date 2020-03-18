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Бущан принял участие в челлендже и понабивал рулон туалетной бумаги
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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан принял участие в челлендже "Оставайся дома", условиями которого является чеканка рулона туалетной бумаги.
Кипер неплохо справился с заданием и передал эстафету Никите Бурде, Ивану Пироженко, Виктору Вацко, Роману Бебеху и Игорю Цыганыку.
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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
18.03.2020 в 20:29
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