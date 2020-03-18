Заря - лучшая команда УПЛ по интенсивности прессинга

Луганская "Заря", которая занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, является лидером чемпионата по интенсивности прессинга, который выражается в так называемом индексе PPDA. Показатели данного индекса у луганчан – 5.28.

На втором месте по данному индексу идет "Динамо" (8.01), а на третьей строчке обосновалась "Александрия" (8.79).

Интересно, что текущего лидера УПЛ и действующего чемпиона турнира "Шахтера" нет даже на четвертой позиции, которую занимает "Мариуполь" (8.98).

"Горняки" все же входят в топ-5, имея индекс PPDA в 9,91, что практически вдвое больше, чем у "Зари".

Остальные команды в рейтинге располагаются следующим образом: "Карпаты" (10,67), "Олимпик" (10,69), "Львов" (11,39), "Ворскла" (11,57), "Колос" (11,9), "Десна" (11,95), "Днепр-1" (12,11).

Отметим, что чем меньше индекс PPDA, тем более интенсивный прессинг оказывает команда на соперника. Проще говоря, эта цифра демонстрирует соотношение количества передач, которое сделала атакующая команда к числу действий в обороне со стороны соперника. Под действиями в обороне понимаются отборы, перехваты, фолы и единоборства.