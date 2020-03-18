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Каштру: Пришло время защитить себя и других, защитить мир

Премьер-лига
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Тренер рассказал, как предупредить опасность заражения

Каштру: Пришло время защитить себя и других, защитить мир
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказал свои рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

"Возможно, многие еще не знают о чрезвычайной ситуации, которую переживает человечество. И это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и самом близком окружении.

Пришло время защитить себя и других, защитить мир. Не забывайте носить маски и перчатки, держитесь на безопасной дистанции друг от друга, чаще мойте руки, избегайте касаний лица. По возможности, оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир.

В моей стране все началось с легкой формы. Сегодня там социальная ситуация отчаяния. Желаю вам оставаться в безопасности.

Передаю самые лучшие пожелания с уважением и восхищением всем работникам сферы здравоохранения, которые дают нам надежду, что мир снова станет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями", – сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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