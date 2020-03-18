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Тайсон: Я остаюсь дома

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек поддержал идею карантина

Тайсон: Я остаюсь дома
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон поддержал идею введения карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Я остаюсь дома", — написал Тайсон в Instagram.

Напомним, что в Украине были приостановлены все футбольные соревнования.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
18.03.2020 в 21:33
Дома- это где? Бразилия, Украина?
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