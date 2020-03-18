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Тайсон: Я остаюсь дома
Хавбек поддержал идею карантина
Хавбек "Шахтера" Тайсон поддержал идею введения карантина в связи с пандемией коронавируса.
"Я остаюсь дома", — написал Тайсон в Instagram.
Напомним, что в Украине были приостановлены все футбольные соревнования.
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
18.03.2020 в 21:33
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